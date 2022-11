Taylor Mega e Giaele De Donà | flirt e verità | confronto a GF Vip stasera

(Di lunedì 21 novembre 2022) Al GF Vipci sarà un incontro sorprendente traDe. Quest'ultima, da quando è entrata nella Casa più spiata d'Italia non ha mai nascosto nulla circa la sua vita privata e ha raccontato qualcosa in più anche sulle sue amicizie. Tra i nomi citati anche quello di: "L'ultima amica che ho adesso e sono più legata è lei. C'è stato qualcosa tra noi". Le due ragazze hanno avuto undurante il matrimonio con Brad Bradford. Si sono conosciute in Sicilia insieme al marito di. Lo scorso anno hanno trascorso una vacanza a Capri da sole e lì è scattata l'attrazione. Non si può parlare di tradimento considerando che Dee Brad sono una coppia aperta....

Today.it

è una influencer, modella e imprenditrice italiana che ha avuto una relazione anche con Sfera Ebbasta L'articolooggi: origini, vero nome, Briatore, Gf Vip, ex fidanzato dell'...E, a proposito di coppie e di equilibri amorosi, dopo le dichiarazioni pubbliche in merito ad alcuni flirt del passato,sarà ospite di "Gf Vip" per incontrare Giaele De Donà (e per la ... Gf Vip, anticipazioni stasera: Taylor Mega ospite, una sorpresa per George Ciupilan Nella puntata di lunedì 21 novembre del Grande Fratello Vip entrerà nella Casa Taylor Mega. L’influencer varcherà la porta rossa per fare una sorpresa a Giaele De Donà, dal momento che le due sono mol ...Dopo una settimana d'attesa e di mezzo un nuovo caso Covid, questa sera torna la diretta del Grande Fratello Vip. Ospite della diciottesima puntata Taylor Mega, "ex" di Alberto De ...