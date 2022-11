Steven Berghuis | ossia l' importanza dell' ottimismo

(Di lunedì 21 novembre 2022) Si può essere indispensabili anche non essendo i migliori, essendo ben distanti dall’essere campioni, fenomeni o quanto meno grandissimi giocatori.non fa parte di queste categorie, eppure in Qatar Louis van Gaal difficilmente farà a meno di lui. È mica scarso, tutt’altro, ha piedi buoni, sensoa posizione, visione di gioco. Tutte caratteristiche importanti, necessarie per giocare a calcio, ma nessuna dosata in maniera superiore alle altre e soprattutto agli altri. Un buon giocatore, nulla di più, eppure traboccante di due caratteristiche che non si vedono a primo impatto, anzi una non si vede affatto: senso pratico e. La prima, merce rara nella sua zona di campo, la trequarti, lo porta a fare ciò che va fatto, nel modo in cui va ...

Il ballottaggio per un posto vicino a de Jong nel 3 - 4 - 1 - 2 olandese è tra lui e il più esperto dell'Ajax. Le possibilità che l'atalantino sia uno dei protagonisti della rassegna ...