Saka firma la doppietta | poi il grande gol di Taremi | Inghilterra-Iran sul 4-1 VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 novembre 2022) Bukayosi prende la scena e aggancia Enner Valencia nella classifica marcatori. L’attaccante dell’Arsenal ha siglato lacon unaazione individuale: dribbling a rientrare e conclusione col mancino in rete. L’chiude i giochi col 4-0. Ma il vantaggio di +4 dura poco:accorcia le distanze con un gran destro sotto la traversa dopo aver bruciato Maguire. #England's fourth goal '62 scored against #by Bukayo#ThreeLions #TeamMelli #Qatar2022 #FIFAWorldCuppic.twitter.com/YSGwZNpeIb — Alkass Digital (@alkass digital) November 21, 2022 SportFace.