Nella foresta hanno trovato un cadavere

(Di lunedì 21 novembre 2022) Lars Kepler è lo pseudonimo dei coniugi Alexander Ahndoril e Alexandra Coelho Ahndoril, 55 e 56 anni: la coppia è tra i maggiori autori di thriller scandinavi. La saga dell'ispettore Joona Linna ha superato i 15 milioni di copie vendute ed è stata distribuita in 60 paesi in 30 lingue diverse. Adesso tornano in libreria con La vendetta del ragno per Longanesi. Dopo successi come, tra gli altri,mente dell'ipnotista (2015), Il cacciatore silenzioso (2016), L'uomo dello specchio (2020) e il primo, fortunato, L'ipnotista, nel 2010. Lars Kepler sinonimo di Alexander Ahndoril e Alexandra Coelho Ahndoril (Photo by Leonardo Cendamo/Getty Images)