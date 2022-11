Napoli su Mazzocchi | la Salernitana spara alto

Non ci voleva proprio. Nel suo momento migliore in carriera, Pasqualeè costretto ai box a causa di un brutto infortunio. La Salernitana perde l'uomo che forse, ...nelle ultime ore al...L'ex ds delCarlo Jacomuzzi , oggi presidente Aioc, parla a 1 Station Radio del momento d'oro dele si sofferma anche sulla voce che che vorrebbe gli azzurri interessati a...Sondaggio del Napoli per Mazzocchi “In questo calcio moderno la risposta di Iervolino è stata una provocazione. Pasquale sta disputando un’ottima stagione, le novità stuzzicano tutti. Ma quantificare ...Pasquale Mazzocchi della Salernitana piace molto al Napoli, ma il presidente Iervolino avrebbe chiesto Demme più Zanoli e un bonifico tra i quindici ed i venti milioni per ...