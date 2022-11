Ma per favore! Bocchino fa esplodere Lilli Gruber | tutto da godere | Video

(Di lunedì 21 novembre 2022) Una puntata esplosiva, quella di Otto e Mezzo andata in onda su la7 nella serata di lunedì 21 novembre. Ad infuocare lo studio dilo scontro continuo, durissimo, spesso scorretto tra Italoe Stefano Feltri, direttore di Domani. E insomma, la conduttrice a tratti sembrava esasperata dalle continue interruzioni, dalle stoccate, dalla polemica infinita. E così, ad un certo punto, prendendo de facto posizione contro, ecco chela rossa si lascia andare. Del: "Allora io posso dire che io sto dalla parte di quelli che pagano le tasse. È chiaro?", esclama ad alta voce. E: "Noi le paghiamo alla fonte, tutti quanti". Ma lanon ci sta: "No, questo concetto non è così chiaro perché sennò non avremmo ...

il Resto del Carlino

La prima manovra del governo Meloni riscrive il sostegno a chi non ha un lavoro, puntando su una stretta dal 2024 mentre la misura adelle buste paga si ampliale fasce più deboli. Dalla ...La prima manovra del governo Meloni riscrive il sostegno a chi non ha un lavoro, puntando su una stretta dal 2024 mentre la misura adelle buste paga si ampliale fasce più deboli. Dalla ... "Biglietto per favore" e gli arriva un pugno nel naso: controllore ferito da un passeggero Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Una platea di 660 mila potenzialmente occupabili. Su questo numero si gioca il futuro del reddito di cittadinanza. La maggioranza vuole una revisione dello strumento di lotta alla povertà. Su come mod ...