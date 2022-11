LIVE Italia-Danimarca 1-7 | Europei curling femminile in DIRETTA | ancora una mano rubata delle danesi nel quinto end

(Di lunedì 21 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.30: Dopo 8 tiri grande traffico nella casa e stone azzurra a punto ma ci sono 4 stone (2 per squadre vicinissime). Può essere l’ultimo treno per le azzurre 21.27: Doppia stone danese a punto dopo i primi 4 tiri del sesto end 21.19: Stasera proprio non c’è l’. Copnstantini sbaglia totalmente il tiro che avrebbe fruttato un punto all’, bastava mettere la stone nella parte centrale della casa ma il tiro è risultato corto e altrada due dalla: 1-7 21.14: Bocciate in sequenza, sempre una stone azzurra a punto dopo 12 tiri 21.11: Stone azzurra a punto dopo 8 tiri 21.08: Stone danese a punto dopo 4 tiri delend 21.04: Non ci siamo. Constantini sbaglia la bocciata che avrebbe ...

OA Sport

Peppe Bruscolotti , ex capitano del Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport: "Questaoltre che triste è proprio scarsa. Un Mondiale senza l'fa male a tutti, poi vedi la partita con l'Austria e capisci quanto siamo diventati scarsi. Non c'è la generazione ...Non ci sono, ad oggi, i margini per ricucire e il fatto che l'ex assessore Bernadette Grasso una volta staccato il ticket per Sala d'Ercole andrà a sedere tra i banchi di Forza1 è solo una ... LIVE Italia-Germania 6-5, Europei curling 2022 in DIRETTA: gli azzurri vincono anche la quinta partita! (ANSA) - MILANO, 21 NOV - Sono tutte sold out le date indoor del nuovo tour di Capo Plaza, reduce dal successo dei 20 appuntamenti estivi tra Italia ed Europa. Nei nuovi concerti, prodotti da Live ...Il cantante bolognese ringrazia i fan prima di rientrare nella sua quotidianità: «Devo dire grazie a tantissime persone». Il film del live di Imola al cinema a dicembre ...