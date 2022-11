La vice premier ucraina all' Europa | O ci mandate altre armi o tocca anche a voi

Leggi su iltempo

(Di lunedì 21 novembre 2022) «L'esplosione in Polonia richiede indagini più che approfondite. Siamo completamente aperti a questo». Così laOlga Stefanishyna che, commentando l'esplosione di missili in Polonia, aggiunge: «Allo stesso tempo, dovremmo tutti renderci conto che la Russia è responsabile del lancio di dozzine di missili in. La guerra condotta dalla Russia non si limita ai confini dell'. La pace che è esistita fino a ora ai confini dell'è assicurata dalle forze armate ucraine, che frenano Mosca». «L'unica possibilità - spiega ancora Stefanishyna all'Adnkronos - per mantenere questa pace è fornireall', per riportare il nostro Paese ai confini del 1991 e proteggere il nostro cielo. Per questo, ...