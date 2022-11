La partita a scacchi di Messi e Ronaldo | «La vittoria è uno stato della mente»

Crisitano Ronaldo torna sul dualismo con Messi e sullagiocata \''virtualmente\'' per un brand di ...... mentre la copertura in diretta dellaha raggiunto più di un miliardo di persone in totale. ...ha generato il maggior engagement è una foto che ritrae Messi e Ronaldo mentre giocano a, ...Annie Leibovitz mette di fronte due leggende viventi del calcio, davanti a loro una scacchiera improvvisata su una valigetta in tela Damier Louis Vuitton. La foto iconica è diventata subito virale ...La Reggina 1914 ha condiviso un'immagine social che paragona le due coppie, composte ugualmente da campioni, ma di tempi diversi ...