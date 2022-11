Gli iraniani non cantano l' inno per protesta | insultati dai propri tifosi | VIDEO

(Di lunedì 21 novembre 2022) Sono rimasti in silenzio i giocatori della Nazionale di calcio dell'Iran, non intonando l'prima della partita dei Mondiali di Qatar 2022 contro l'Inghilterra. I calciatori persiani guidati dal ct Carlos Queiroz si sono già rifiutati in alcune occasioni internazionali di cantare l'della Repubblica islamica aderendo al movimento diche dal 16 settembre scuote il Paese, dopo la morte della 22enne Mahsa Amini, per chiedere cambiamento politico e riforme democratiche. Non sono gli unici atleti a esporsi contro il governo di Teheran: a inizio novembre, il calciatore di beach soccer Saeed Piramoon durante un match a favore di telecamere aveva fatto il gesto di tagliarsi una ciocca di capelli, gesto che le donne iraniane stanno compiendo in patria e all'estero per chiedere la fine di discriminazioni e ingiustizie di cui ...

... con sede in Norvegia, oltre 15 mila arrestati. Il gesto di non cantare l'inno non è piaciuto ai tifosi. Lo avevano già fatto, ma non era scontato che lo avrebbero fatto anche in occasione di questi mondiali. Sono molti sportivi, così come personaggi dello spettacolo e intellettuali, che in questi mesi stanno solidarizzando con le proteste scoppiate in Iran dopo l'uccisione di Mahsa. La Fifa ha riconosciuto che "alcuni spettatori stanno attualmente riscontrando un problema con i loro biglietti di accesso". Gesto di dissenso dei calciatori della nazionale contro il regime. Il gesto è stato fatto per protestare contro il regime iraniano e la sua repressione in corso in queste. November 21, 2022 Dopo gli scontri dei mesi scorsi e le prese di posizione di alcuni.