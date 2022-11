“GF Vip 7” | Edoardo Tavassi corre spaventato in confessionale | cos’è successo

(Di lunedì 21 novembre 2022) “GF Vip 7”,in– Tra gli ultimi connti entrati nella Casa del “GF Vip 7”, che si è fatto notare per la sua ironia, ma soprattutto per il suo modo franco e schietto di dire le cose. Il pubblico aveva già avuto modo di apprezzarlo per via della sua recente partecipazione all’«Isola dei Famosi»: per tanti è stato lui il vincitore morale del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. E la sua presenza nella Casa più spiata d’Italia non dispiace affatto ai fan del programma, che si aspettano grandi cose da lui. Leggi anche l’articolo —> “GF Vip 7”, Bradford Beck rompe il silenzio su Giale De Donà: cosa ha deciso “GF Vip 7”,...

La crisi diTavassi al GfTavassi in crisi nella Casa del Grande Fratello. Il motivo Il comportamento e l'ironia utilizzata negli ultimi giorni nei confronti di George ...Finirà così anche perDonnamaria Grande Fratello, casi bestemmia: i precedenti Queste situazioni a Signorini hanno creato non pochi problemi con degli ex Vipponi squalificati nelle ...Ma stavolta non è così: Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro non hanno in alcun modo bestemmiato. Il più votato del Grande Fratello Vip 7 In un articolo precedente abbiamo scoperto chi è il vippone ...Accertamenti in corso al Grande Fratello Vip per capire se uno dei concorrenti più amati ha davvero bestemmiato ...