Doc – Nelle tue mani 3 | Luca Argentero svela | “Inizieremo le riprese in primavera | vi verrà la pelle d’oca”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ospite di Fabio Fazio nel programma Che Tempo che fa,, accompagnato dalla moglie Cristina Marino, ha parlato di Doc-tue, serie molto apprezzata dai telespettatori. L’attore, che interpreta il protagonista, Andrea Fanti, hato: A proposito di Fanti, ho letto con gli sceneggiatori Doc 3 e vi giuro che mi è venuta la, spero possa venire anche a voi, come è venuta a me.leinha poi scherzato a proposito di alcuni like di Cristina a Stefano De Martino: Nella generazione di Instagram, se metto un like a una donna, anche a una collega, è un problema. Se lei mette like a Stefano De Martino non è un problema. Non mi do pace su ste ...