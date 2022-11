Deadpool 3 | un annuncio di casting ha svelato i dettagli del villain? RUMOR

(Di lunedì 21 novembre 2022) Secondo nuove voci, l'identità deldi3 sarebbe stata suggerita da undicollegato al film Marvel Studios. Nuovisuldi3 potrebbe essere stati svelati da alcune voci su undiper il film. Secondo quanto rivelato dallo YouTuber Daniel Richtman (@DanielRPK) su Patreon, la produzione di3 starebbe cercando un'attrice sui 30/40 anni a cui affidare il ruolo di, la figura in questione avrà un ruolo centrale e "fungerà da avversaria pere Wolverine." La produzione starebbe, inoltre, cercando un attore maschio nero o indigeno, fisicamente forte, ma on doti comiche, che avrà delle scene con ...

