Corea del Nord | la tensione sta salendo

(Di lunedì 21 novembre 2022) Torna a crescere lain Estremo oriente. Ladelha lanciato venerdì un missile balistico intercontinentale che ha volato per circa mille chilometri. Secondo il premier nipponico, Fumio Kishida, è probabilmente caduto nella zona economica esclusiva del Giappone a circa 200 chilometri dall’isola di Oshima. Come sottolineato dalla Bbc, si tratta di un vettore potenzialmente in grado di colpire il territorio statunitense. Le reazioni non si sono fatte attendere. Gli Stati Uniti hanno definito la mossana come una “sfacciata violazione” delle risoluzioni approvate dalle Nazioni Unite. “Ladelsta continuando a compiere azioni provocatorie con una frequenza mai vista prima”, ha detto dal canto suo Kishida. “Voglio ribadire che non ...