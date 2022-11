Corriere dello Sport

- Non gioca, ormai, da quasi un mese perché la lesione al bicipite femorale lo ha costretto a fermarsi a fine ottobre. Eppure il sorriso di Leonardoc'è sempre : c'era quando la ...Allaserve un giocatore alla Perisic. Chissà se potrà diventarlo Solbakken. Nel gioco delle ... E aspettare quindi che Zalewski,che ieri era a Trigoria, allenandosi con Pellegrini e ... Roma, Spinazzola no stop a caccia del rilancio ROMA - Non gioca, ormai, da quasi un mese perché la lesione al bicipite femorale lo ha costretto a fermarsi a fine ottobre. Eppure il sorriso di Leonardo Spinazzola c’è sempre: c’era quando la rottura ...Tanti i giovani giallorossi che partiranno per il Giappone La riunione per decidere i calciatori che partiranno per il Giappone è prevista in giornata. Inevitabilmente, però, tra coloro che sono stati ...