Qatar 2022 | debutto amaro per i padroni di casa | vince l' Ecuador con Valencia 2-0

Il ct inglese Southgate ha esternato le emozioni a poche ore dal debutto aLe sensazioni di Gareth Southgate, intervenuto alla BBC sui Mondiali ine sull'Inghilterra: 'C'è equilibrio nel gruppo. C'è sicuramente l'esperienza per questi momenti che è ...Commenta per primo La partita inaugurale dei Mondiali didoveva essere uno spettacolo nel prepartita con la cerimonia inaugurale e uno spot per il calcio qatariota in campo.- Ecuador doveva raccontare la passione per lo sport che andava ...Inizia come peggio non poteva il Mondiale del Qatar che, nella prima giornata della competizione, perde 2-0 contro l'Ecuador. Prestazione disastrosa degli asiatici che non si rendono mai pericolosi e ...Calcio d’inizio alle 17. I padroni di casa ospitano i sudamericani allo stadio Al Bayt di Al Khor per la gara che segna il via della manifestazione. E’ l’unica gara in programma… Leggi ...