Lamporecchio | commando di tre incappucciati irrompe in una casa isolata e aggredisce gli anziani occupanti Cercavano il figlio

(Di domenica 20 novembre 2022) Hanno fatto irruzione, all'ora di cena, in un'abitazionedi(Pistoia). Undi tre uominiha picchiato e minacciato la coppia diproprietari e la madre ultranovantenne dell'uomo L'articolo proviene da Firenze Post.

