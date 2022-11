Iran | sesta condanna a morte di un manifestante

(Di domenica 20 novembre 2022) La Corte rivoluzionaria di Teheran ha emesso oggi lanei confronti di unaccusato di avere “l’intenzione di uccidere con un coltello per creare paura e insicurezza nella società” durante le proteste scatenate dalladi Mahsa Amini più di due mesi fa. Tale comportamento, secondo la legge della Sharia in, comporta la pena di, ha riferito l’agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

