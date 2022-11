F1 Gp Abu Dhabi | le pagelle di Leo Turrini - Sport - Formula1 - quotidiano net

(Di domenica 20 novembre 2022) Leclerc corre la gara più cbella della stagione e fa ben sperare per 2023, ma Verstappen continua a battere record e sarà dura ...

Leclerc corre la gara più cbella della stagione e fa ben sperare per 2023, ma Verstappen continua a battere record e sarà dura ...Queste le dichiarazioni di Hamilton: "La cosa più difficile quest'anno è stata continuare a rialzarci e a provare ha spiegato il 7 volte iridato dopo la deludente gara di- . È stata la ...L’unico vero svantaggio di finire il mondiale ad Abu Dhabi è finire il mondiale ad Abu Dhabi. Con tutto il glamour, i VIP, le luci colorate e il paddock multietnico, la pista di Yas Marina non darà ma ...Leclerc corre la gara più cbella della stagione e fa ben sperare per 2023, ma Verstappen continua a battere record e sarà dura fermarlo ...