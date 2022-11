Una provocazione contro il Sud La Carfagna all' attacco di Calderoli

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 novembre 2022) "Autonomia? Lo vedremo alla prova dei fatti. Sicuramente la bozzaè unail Sud. Sono contenta che ieri si sia registrata una marcia indietro. Io personalmente non sono contraria all'autonomia, sono favorevole, ma a un'autonomia che rispetti il dettato costituzionale. Mentre l'autonomia è facoltativa, ci sono altre cose obbligatorie come ad esempio la definizione e il finanziamento dei Lep, quei servizi, diritti e prestazioni che devono essere garantiti a tutti i cittadini italiani del Nord come del Sud. Questo nella bozzamanca o quantomeno è rimandato a data da destinarsi". Così Mara, ex ministro per il Sud e la Coesione territoriale, oggi a Napoli al teatro Politeama, per l'assemblea nazionale di Azione.