Ucraina | Sunak a Kiev | ' con voi fino alla vittoria'

Da Zelensky, infine via Telegram, sono arrivati oltre ai ringraziamenti di rito aper il sostegno che la Gran Bretagna sta dando all'anche quelli sugli sforzi per la "massima ...Timchenko, la cui azienda fornisce più di un quarto dell'energia elettrica dell', ha dichiarato alla Tv di Stato britannica nel giorno della visita - lampo di Rishia Volodymyr Zelensky ...A Kiev, il premier Gb Rishi Sunak incontrando il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato che il Regno Unito fornirà un nuovo importante pacchetto di difesa aerea per aiutare a proteggere i ...A Kiev è arrivato a sopresa per una visita il nuovo premier britannico, Rishi Sunak. Zelensky: "Qualsiasi concessione della nostra terra o della nostra sovranità non può essere definita pace" ...