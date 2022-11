Tennis | Atp Finals | Djokovic supera Fritz e per l' ottava volta è in finale

LeFinals sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW DJOKOVIC - FRITZ 7 - 6(5) 7 - ...... allo Sporting è capitato a uno sfortunato dipendente dell', mentre Stefanos si allenava sotto ... Il fatto è che stare accanto a un campione in uno sport così mentale come ilnon è facile, lo ...Prosegue la corsa al titolo numero 6 per Novak Djokovic alle Nitto ATP Finals: il serbo non gioca la miglior partita della sua carriera, ma è chirurgico come sempre nei momenti importanti e batte ...TORINO - Per l'ottava volta in carriera Djokovic raggiunge la finale delle Atp Finals di Torino. Il campione serbo ha battuto un encomiabile Fritz in due set 7-6 (7), 7-6 (8), giocando alla grande nei ...