Selvaggia Lucarelli | l’addio a Ballando con le stelle è vicino | “La mia sedia inizia a scricchiolare”

(Di sabato 19 novembre 2022) Fin da quando è stata annunciata in questa edizione dicon lesi è parlato subito di un suo addio.però questa volta ha deciso di rompere il silenzio e ha svelato realmente come stanno le cose. In una recente intervista la terribile giudice dicon leha rotto L'articolo proviene da KontroKultura.

È da diversi giorni che non si fa che parlare del gesto compiuto da Enrico Montesano. Ma nel programma di Rai Uno compare ancora il suo nome. Vediamo insieme come mai .è stata la prima a puntare il dito contro Enrico Montesano : nella trasmissione di Rai Uno, Ballando con Le Stelle , condotta da Milly Carlucci è stato mandato in onda il momento ...La sua avventura non è iniziata nel migliore dei modi perché durante la prima puntata, dopo lo 0 di, è finita al centro della bufera per una frase sessista rivoltale. In seguito ...Lorenzo Biagiarelli si commuove a “Oggi è un altro giorno” dopo il videomessaggio mandatogli da Leon, il figlio di Selvaggia Lucarelli, ...Selvaggia Lucarelli, arriva l'addio a Ballando con le stelle e rientra anche Enrico Montesano: ecco le verità a riguardo.