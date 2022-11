Rabiot è in bilico per il futuro | tutto quello che non sai sul francese

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 19 novembre 2022) Adrienha messo in mostra il suo talento solo a fasi alterne con la Juve, per questo motivo la sua situazione si fa sempre più dura. In questa stagione la Juventus sta cercando sempre di più di rialzare la testa dopo un inizio davvero molto complicato, per questo motivo è fondamentale avere un giocatore di prima fascia comesempre pronto ad alzare il livello, ma la situazione delsi sta facendo sempre più difficile. Ansa FotoGli acquisti a parametro zero sono sempre stati un grande colpo per la Juventus, con i bianconeri che hanno avuto modo di poter beneficiare di una serie di grandi campioni in queste annate. Purtroppo però non tutti sono stati in grado di evidenziare il loro grande talento, con Adrienche da in questi suoi anni a Torino ha continuato ad alternare delle prestazioni di ...