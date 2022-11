Papa Francesco a pranzo dai cugini | Cirio | bentornato a casa in Piemonte

Grande attesa a Portacomaro, piccolo borgo dell'astigiano, per l'arrivo diatteso a pranzo nella casa di sua cugina Carla Rabezzana che compie 90 anni e riunisce il ramo piemontese della famiglia. A sedere a tavola con il Pontefice e la festeggiata gli altri ...Il gesto di Santa Maria Maggiore diviene ancora più significativo se si considera che nelle ore in cui Parolin parlava,rilasciava un'intervista a La Stampa, in vista del suo viaggio ...Lo ha affermato il presidente della Conferenza episcopale tedesca a margine di un incontro con il Papa e la Curia definito ‘incoraggiante’ ...Roma, 19 nov. (askanews) - Grande attesa a Portacomaro, piccolo borgo dell'astigiano, per l'arrivo di Papa Francesco atteso a pranzo nella casa ...