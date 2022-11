Omicidio a Castel Volturno | torna operazione ‘Alto Impatto’

(Di sabato 19 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Nuova“Alto Impatto” delle forze dell’ordine a; è la seconda dopo i controlli straordinari realizzati l’11 novembre scorso in seguito all’del 38enne Luigi Izzo, ucciso a coltellate da un 53enne che è attualmente in carcere insieme al figlio di 27 anni, accusato di concorso nel delitto. L’è stata disposta dal questore di Caserta Antonino Messineo sulla base di quanto deciso dal Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura a Caserta. Anche in questo caso Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale, diretti sul campo dal dirigente del Commissariato di, hanno effettuato posti di blocco, perquisizioni e controlli ...

Teleromagna24

...Il reparto investigazioni scientifiche (Ris) dei carabinieri è stato incaricato dalla procura della Repubblica di Ravenna per indagare sull'di Felice Orlando, il 49enne camionista di...Vivono con il cane in una bella casetta in viaRoncolo a Bolzano. In apparenza sono felici. ... porta la macchina in un autolavaggio, ma viene fermato e accusato divolontario aggravato ... CASTEL BOLOGNESE: Omicidio Orlando, i Ris sulle tracce dell'assassino | VIDEO A venti giorni dal ritrovamento del cadavere in provincia di Ravenna resta il giallo sull’assassino: l’arma era sotto manutenzione, Si indaga nel mondo della caccia ...Nuova operazione "Alto Impatto" delle forze dell'ordine a Castel Volturno; è la seconda dopo i controlli straordinari realizzati l'11 novembre scorso in seguito all'omicidio del 38enne Luigi Izzo, ucc ...