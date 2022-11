(Di sabato 19 novembre 2022) C’è anchetra le bellezzete aon the, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, collegato al talent show che va in onda in prima serata il sabato sera,con le Stelle. Nella puntata di oggi, 19 novembre, andata in onda nel primo pomeriggio, il Chiostro dei Benedettini (live.it)

Arriva una sconfitta nella prima partita di campionato dell'Under 15 maschile della Asd New Gica. I piccoli atleti monrealesi hanno perso a Palermo contro la Sp Hobby Volley Asd ma hanno giocato con dignità, lottando fino all'ultimo punto. Una buona partita se si pensa che questi ragazzi ...Come il Capitano dei Carabinieri diEmanuele Basile e il suo successore Mario D'Aleo, il ... A conclusione della, infine, un'ultima sezione dal titolo Le Rose Spezzate, fortemente voluta ... Monreale in mostra su Rai1 a Ballando on the road All interno del complesso di Villa San Cataldo è visitabile la mostra Alimentiamo, un giardino d’inverno sui cicli produttivi della natura basato sulla differente biodiversità che ogni stagione ...MONREALE, 16 novembre – L’artista Giuseppe Di Liberto a dicembre volerà in Finlandia per esporre le sue opere ad Helsinki, nella mostra post-moderna. La maggior parte delle sue opere sono fatte con la ...