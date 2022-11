Mondiali – Infantino | “Gli europei devono scusarsi col Qatar”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 19 novembre 2022) Giannipresidente della Fifa ha presentato iindurante una conferenza stampa: “Lezioni morali solo ipocrisia“. Il Mondiale più discusso della storia del calcio, che ha stravolto i campionati nazionali, ha provocato migliaia di morti per la costruzione di stadi, si giocherà in un paese in cui ci sono leggi assurde. In cui la donna non è considerata alla pari dell’uomo e dove non si può avere la libertà di bere una semplice birra. Eppuredifende iine dice: “Per quello che noiabbiamo commesso negli ultimi 3.000 anni dovremmo scusarci almeno per i prossimi 3.000 anni, prima di dare lezioni morali agli altri Paesi“. Adinolfi: “paese e leggi da prendere ad esempio” scoppia la ...