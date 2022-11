Maltempo Campania | allerta gialla fino a lunedì | bomba d' acqua nel Cilento - Cronaca - quotidiano net

A Napoli il vento ha provocato la caduta di un frammento da un balcone della Reggia di Capodimonte. Allagata Santa Maria di Castellabate: strade come ...Danni e disagi in, ma anche nel Lazio Come anticipato nel presente editoriale, ma anche più volte nel corso della settimana, ilavrebbe colpito in maniera intensa soprattutto i ...A Napoli il vento ha provocato la caduta di un frammento da un balcone della Reggia di Capodimonte. Allagata Santa Maria di Castellabate: strade come fiumi ...Meteo - Forte maltempo investe Formia, nel Lazio con nubifragi che hanno provocato danni e allagamenti: allagate anche case, ecco il video ...