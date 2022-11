Covid al GF Vip | anche Alberto De Pisis è positivo | chi sono i concorrenti in isolamento

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 19 novembre 2022) Grande Fratello Vip,Deal. La positività al virus del gieffino è stata trovata quest’oggi durante i classici tamponi di controllo. Immediatamente isolato, salgono pertanto a sei idella casa più spiata d’Italia che stanno trascorrendo il periodo di quarantena, in attesa di negativizzarsi, in albergo. Grande Fratello Vip non va in onda giovedì 17 novembre: ecco perchè e quando c’è la prossima puntata GF VIP 7,de: l’allarme di Giaele De Dona A far scattare l’allarme Giaele De Dona: ‘Ragazziè andato a fare un tampone e non è più tornato, ora ci hanno chiusi in camera per sanificare la Casa.lui ...