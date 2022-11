Corea del Nord | Kim Jong-un dopo il lancio del missile | «Risponderemo alle minacce con armi nucleari»

Leggi su open.online

(Di sabato 19 novembre 2022) Non abbassa i toni il leader di Pyongyang, anzi passaildela lungo raggio che sarebbe stato in grado di colpire anche gli Stati Uniti. «Reagiremo risolutamente, e allo scontro totale, con uno scontro a tutto campo», ha detto Kim-un all’agenzia di stampa statale Kcna, come riportato dall’Ansa. Il ministro della Difesa giapponese, in giornata, ha condiviso gli esiti dell’analisi sullanciato dalla, finito a circa 210 chilometri a ovest di Hokkaido. «Ilbalistico intercontinentale Icbm era in grado di raggiungere e colpire qualsiasi parte degli Stati Uniti», assicura Tokyo, «il razzo ...