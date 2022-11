Cissé ct Senegal | «L’Africa non ha più da imparare | è ai Mondiali per vincere»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 19 novembre 2022) Aliouil ct che ha portato illa Coppa d’Africa e a qualificarsi a dueconsecutivi. Il New York Times lo piazza in copertina, tra gli uomini di questo Mondiale che meritano un approfondimento. Lui, 46 anni, ex centrocampista del Paris Saint-Germain ed ex capitano del. Allena la Nazionale dal 2015. Di lui hanno detto: «Ha trasformato ilin una vera squadra di professionisti, cosa che prima non era». Scrive il Nyt che lui ha introdotto il rispetto delle regole. Arrivare tutti lo stesso giorno per giocare una partita internazionale. Eliminare quel clima soprattutto di festa che prima caratterizzava i raduni. Scrive il Nyt: La squadra ora viaggia in jet privati e con agenti di sicurezza, una novità. I giocatori dormono in letti migliori, ...