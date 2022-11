Calcio | U 19 Azzurrini scatenati | 7 - 2 all' Ungheria in amichevole

(Di sabato 19 novembre 2022) Per la squadra di Bollini in gol Vignato, Raimondo, Mancini (2), D'Andrea e Missori, più un'autorete ROMA - Secondacontro l'e seconda vittoria per la Nazionale Under 19, che dopo ...

Gli, che hanno chiuso il girone in Polonia con 6 punti, ma con una differenza reti ... Complessivamente, nei 180 minuti, abbiamo espresso un buon, vincendo le due partite più per nostri ...Complessivamente, nei 180 minuti, abbiamo espresso un buon, vincendo le due partite più per ... l'Ungheria ha pareggiato al 31' con un tiro di Krascsovics deviato da Biagetti, ma gli...La pubblicità personalizzata è un modo per supportare il lavoro della nostra redazione, che si impegna a fornirti ogni giorno informazioni di qualità. Accettando i cookie, ci aiuterai a fornire una ...Nella spedizione in Sudafrica, gli azzurri sono ben diversi dal trionfo di Berlino ma nessuno si sarebbe mai aspettato di non riuscire a superare il modesto girone con Paraguay, Nuova Zelanda e ...