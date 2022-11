Cabrini | «Lo scudetto può perderlo solo il Napoli»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 19 novembre 2022) L’ex calciatore Antonio, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione di Tuttomercatoweb Radio, “Guelfi e Ghibellini”. Ha parlato delin vetta alla classifica della Serie A.ha chiarito il suo pensiero: la Juve non può essere l’anticon quella distanza di punteggio.ilpuò perdere loche ha praticamente già vinto sul campo in questo scorcio di campionato. La Juventus può essere l’anti-? “La Juve non può essere l’anti-perché ha troppi punti di differenza in classifica. Questopuòil, quella di Spalletti è la squadra più completa oggi”. Cristiano Ronaldo alla Juve è ...