Bologna | contro Pineto a viso aperto

(Di sabato 19 novembre 2022) Nell’ottava giornata della regular season prevista per Domenica 20 Novembre alle ore 18:00, la Geetit Pallavolosfiderà la capolista AbbaVolley. Il PalaSavena si veste di nuovo a festa per ospitare una tra le sfide più difficili in casa emiliana.La rosa di coach Tomasello è la più quotata del campionato ed ha come obbiettivo esplicito la promozione in serie A2. Una formazione quadrata che arriverà nel capoluogo per vincere a punteggio pieno. Fino ad ora nessuno è riuscito ad espugnare il palazzetto di San Lazzaro in meno di 5 set, nemmeno Fano, seconda solo alla compagine abruzzese., lotterà a denti stretti per difendere le mura amiche conscia del grande valore degli avversari. La squadra della provincia di Teramo è in vetta alla classifica con 18 punti frutto di sei vittorie e una sconfitta ...