Benno Neumair | condannato all’ergastolo per l’omicidio dei due genitori

(Di sabato 19 novembre 2022) Ergastolo e un anno di isolamento diurno. Questo il verdetto per, il 31enne bolzanino che il 4 gennaio 2021 uccise i, Peter63 anni e Laura Perselli 68 anni, entrambi insegnanti in pensione, per poi gettarne i corpi nell’Adige. La Corte d’assise ha accolto le richieste dell’accusa, condannando l’imputato al fine pena mai. Per il reato di soppressione di cadavere, cioè per avere gettato i corpi deiuccisi nelle acque dell’Adige,è statoa 3 anni di reclusione. La pena finale è quindi ergastolo con un anno di isolamento diurno e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. L’avvocato difensore di, Flavio Moccia, aveva chiesto le attenuanti ...

È stato condannato all'ergastolo, il trentunenne reo confesso dell'omicidio dei suoi genitori - Laura e Peter - e della soppressione dei loro cadaveri. La sentenza arriva dalla Corte d'assise di Bolzano, presieduta dal ...BOLZANO. L'avvocato difensore di, Flavio Moccia , ha chiesto le attenuanti generiche per il suo assistito, imputato per l'omicidio dei genitori, Petere Laura Perselli , e per aver gettato i loro corpi nell'...Benno Neumair, il 31enne bolzanino che il 4 gennaio 2021 uccise i genitori, Peter Neumair 63 anni e Laura Perselli 68 anni, entrambi insegnanti in pensione, per poi gettarne i corpi ...Roma, è Giandavide De Pau l’uomo fermato per i tre delitti di Prati. Chi è: autista del boss Michele Senese, ha precedenti per droga, armi e violenza sessuale Ergastolo e un anno di isolamento diurno.