Tiscali Notizie

, diverse migliaia di persone hanno sfilato tra Place de la Republique e Place de la Nation, per protestare contro la violenza sulle donne al grido di "Noi siamo forti, siamo orgogliose, e ...Nelladel diciannovesimo secolo le critche di Borda al criterio della maggioranza ... Il vernissage è acclamato a maggioranza! Tuttavia Maria e Francesca. Perché Condorcet ... A Parigi protestano le donne: 2 miliardi contro violenze sessuali Roma, 19 nov. (askanews) - A Parigi, diverse migliaia di persone hanno sfilato tra Place de la Republique e Place de la Nation, per protestare ...Le tifoserie europee hanno lanciato una campagna per boicottare i mondiali in Qatar, viste le gravi mancanze di diritti e sicurezza nel paese mediorientale. In prima linea le curve in Germania, ma anc ...