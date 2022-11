Serbia show con Vlahovic e Jovic. Pari per il Camerun di Anguissa

Calciomercato.com

Laha vinto 5 - 1 con il Bahrain, gol e due assist per Dusan . Tra i marcatori anche Tadic - doppietta - l'attaccante viola Jovic e il trequartista della Sampdoria Djuricic.Con cinque gol latravolge in amichevole il Bahrein . Tanta Serie A in campo (i fratelli Milinkovic, Milenkovic, Ilic, Lazovic e l'ex Napoli Maksimovic) e nel tabellino dei marcatori: dopo la doppietta di Tadic ... Vlahovic show con la Serbia: gol e due assist nell'ultima amichevole pre Mondiale VIDEO Con cinque gol la Serbia travolge in amichevole il Bahrein. Tanta Serie A in campo (i fratelli Milinkovic, Milenkovic, Ilic, Lazovic e l'ex Napoli Maksimovic) e nel tabellino dei marcatori: dopo la ...Serbia's Novak Djokovic celebrates after winning his round-robin match against Russia's Daniil Medvedev. (AFP Photo) ...