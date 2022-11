Pochettino pensa alla panchina inglese | “Mi trovo bene in Inghilterra | sono pronto a tutto”

(Di venerdì 18 novembre 2022) Mauricio, intervistato da The Athletic si è “candidato” come allenatore dell’in futuro. L’ex tecnico di Tottenham e PSG ha così affermato: “Il mio rapporto con l’è sempre stato molto buono, cirelazioni con le accademie nel tentativo di far crescere i giovani in ottica nazionale. Mi, non si sa mai cosa potrebbe accadere e”. SportFace.

