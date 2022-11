Nubifragio a Roma nord | strade allagate e alberi caduti | circolazione in tilt FOTO E VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 18 novembre 2022) Nella mattina di oggi, a seguito del passaggio di una moderata perturbazione di stampo atlantico, unha interessato le zone adi. Tra le 10 e le 11 di oggi moltesi sono trasformate in veri e propri fiumi in piena, complici le foglie e i rifiuti abbandonati da tempo immemore che hanno di fatto bloccato il normale deflusso dell’acqua piovana. I disagi maggiori si sono registrati nel Terzo Municipio, nella zona tra Giustiniana e Labaro e in via Tiburtina Valeria. Bufalotta, sottopassaggio allagato. L’intervento della protezione civile Tra le zone di Bufalotta e Labaro gli accumuli pluviometrici maggiori, con le stazioni metereologiche del Meteo Lazio che hanno registrato valori tra i 30 e i 40 mm d’acqua durante il passaggio del. In via della Bufalotta infatti, nel ...