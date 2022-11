Incidenti stradali | morti e feriti aumentano

Istat

Arrivano alla vigilia della ' Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada ' " il 20 novembre " i dati suglidei primi mesi dell'anno. E nel momento in cui viviamo in un Paese che ha 8 morti e 48 feriti gravi al giorno, per un totale di 450e 602 feriti. E sono dati sempre più ...I dati Dal 1° gennaio al 30 giugno scorso, 81.437hanno causato 1.450 morti e 108.996 feriti : in media 450, 8 morti e 602 feriti ogni giorno . L'aumento delle vittime ... Incidenti stradali - Stima preliminare - Gennaio/Giugno 2022 Tanto per darvi un'idea sappiate che gli utilizzatori di Waze, i cosiddetti ''Wazer'', solo nel 2021 hanno segnalato una media di 39.000 incidenti stradali al giorno, inviando oltre 40 milioni di ...Le stime preliminari di ACI e ISTAT raccontano un incremento di incidenti con lesioni (+24,7%), vittime (+15,3%) e feriti (+25,7%). Ecco tutti i dati Torna ad aumentare in maniera significativa la ...