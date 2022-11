Ginnastica | Malagò | “Non dobbiamo diventare giudici | la procura sta indagando”

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 novembre 2022) “Non sono un giudice, non, ci sono delle indagini, lafederale sta interrogando, poi ci sara’ una relazione, non so che provvedimenti ci saranno, al tempo stesso c’e’ unadella Repubblica, Brescia, che sta, e’ evidente che siamo nelle condizioni di non dire nulla”. Queste le parole del presidente del Coni, Giovanni, oggi pomeriggio dalla sala del Consiglio Comunale di Aosta nella 1131/a riunione della giunta nazionale in merito alla vicenda dei presunti maltrattamenti e vessazioni denunciate da ex ginnaste della nazionale italiana di ritmica. Non è stata presa nessuna posizione nei confronti di Emanuela Maccarani che nelle ultime settimane si e’ trovata coinvolta nelle vicende legate alle denunce di alcune ...