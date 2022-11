Educazione sessuale è educazione all’ascolto di noi stessi e al consenso

Leggi su robadadonne

(Di venerdì 18 novembre 2022) “Come nascono i bambini?“, “Perché la mamma e il papà dormono nello stesso letto?”, “Che cosa c’è nella pancia della mamma?”. Sono solo alcune delle domande che i bambini, mossi da ingenua e libera curiosità, si pongono quando si affronta – anche solo in maniera trasversale o casuale – l’argomento sesso. Dubbi e quesiti che possono giacere nella mente dei più piccoli per molti anni, e che, in età prepuberale e adolescenziale, si trasformano spesso in vere e proprie ossessioni, alle quali si tenta di fornire risposte in modi discutibili o mediante fonti di informazione fittizie, incapaci di esaurire tutte le perplessità che un argomento del genere reca con sé. È per questo che si delinea sempre più la necessità di promuovere un’ed emotiva approfondita fin dalla più tenera età, con programmi e incontri dedicati che ...