(Di venerdì 18 novembre 2022) “Shakhtarunae cevia. Durante la guerra non ho avuto paura di morire, ero preoccupato solo per i miei ragazzi”. Lo ha detto Roberto De, allenatore del Brighton, a Sportitalia: “Bologna? Ci sarei andato a piedi, ma non potevo farlo per me prima ancora che per Mihajlovic che non conosco, ho dei principi io”. Su Guardiola: “E’ il numero uno da tanti anni. Gli allenatori sono ladri di idee, devi prendere spunto e poi creare una tua cosa autentica”. Opinione positiva anche di Spalletti: “Spalletti? Abbiamo un buon rapporto è l’allenatore italiano più bravo perché riesce a rimanere chiaro nella sua idea anche cambiandoe modo di far calcio”. SportFace.

De Zerbi: "Allo Shakthar stavamo costruendo una squadra fortissima e ce l'hanno strappata via" Roberto De Zerbi, tecnico del Brighton ... Io mi porto dietro il ragazzo che andava in curva e faceva il raccattapalle allo stadio. Non posso andare all'Atalanta, non me la sentirei". Sulla guerra in ...