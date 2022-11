Britney Spears torna ad accusare suo padre “Ho avuto l’impressione che volesse uccidermi”

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 18 novembre 2022) Continua la battaglia (non solo legale) trae suoJamie. La popstar, in un post sulla sua pagina Instagram, ripercorre i lunghi anni trascorsi sotto la sua tutela, e lancia durissime accuse nei suoi confronti, tra cui quella di aver cercato di ucciderla imponendole condizioni di lavoro disumane. “Ne ho parlato molte volte, ho prove, testimoni di ciò che ha fatto”. “Le mie braccia e le mie gambe tremavano per quindici minuti dopo aver acquistato qualcosa”: il post Instagram della cantante“Hoche” L’ex “fidanzatina d’America”, recentemente liberata dalla tutela del, accusato di impedirle spendere i suoi soldi, di sposarsi ma anche di avere un figlio, ha deciso di fare queste rivelazioni ...