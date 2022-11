Actimel | Auser e Bonucci al fianco delle persone fragili

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 novembre 2022) MILANO (ITALPRESS) –, marchio di Danone, società B Corp, è di nuovo insieme ad, associazione di volontariato per l'invecchiamento attivo. Dopo il successo della scorsa edizione del progetto “Più forti insieme” che ha consentito nella sola Lombardia, durante l'emergenza sanitaria, di effettuare più di 4.000 accompagnamenti protetti, quest'anno la collaborazione si estende – oltre alla Lombardia – anche alla Sicilia e Abruzzo, per essere maggiormente a supporto dei piùsul territorio.infatti ha già supportatocon oltre 50.000 euro, avendo realizzato nei mesi scorsi una confezione speciale per l'associazione di volontariato, il cui 10% del ricavato è stato devoluto adstessa.Continua quindi il percorso comune trae ...