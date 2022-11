Calciomercato.com

...stasera contro il. Una sconfitta che arriva nell'ultima partita prima della pausa per i Mondiali, e che non preoccupa Pep Guardiola , il quale dovrà affrontare anche il discorso,...E non ne ha fatto mistero in conferenza stampa, dicendo che ildovrà meritarselo sul campo ...interrotto la striscia di due vittorie perdendo 1 - 0 in Coppa di Lega in casa del, ... Wolverhampton, rinnovo Traoré: la posizione di Lopetegui | Mercato Manchester City, Guardiola: "Parleremo di rinnovo a tempo debito. Difficile trovare altrove quello che ho qui" ...La Federazione è talmente contenta del lavoro di Julen che gli fa firmare il rinnovo di contratto ... Ma i suoi dolori non durano molto. Il Wolverhampton ha deciso di affidargli la panchina della ...