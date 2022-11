Teleclubitalia.it

numerose strade si sono allagate. Difficoltà per gli automobilisti che non hanno potuto ... A, nel napoletano, è stato necessario l'intervento dei carabinieri per soccorrere una ......l'acqua caduta in 9 mesi Due donne intrappolate in auto I Carabinieri della stazione di... La situazione in provincia Poco dopo le 8,30 anumerose strade si sono allagate. ... Villaricca e Giugliano, sequestrati due noti bar ed un'azienda Nello specifico i militari e gli agenti della polizia stanno eseguendo controlli in diverse attività commerciali tra Giugliano e Villaricca. In particolar modo nel mirino è finito il bar ‘Mya’, luogo ...Bomba d'acqua stamattina su Napoli e provincia. Gravi disagi a causa del maltempo in diverse zone della città e dell'hinterland. Allagamenti sono stati segnalati nel centro ...