Ultime Notizie – Guccini torna a cantare | “con Canzoni da Intorto realizzo un vecchio sogno”

(Di giovedì 17 novembre 2022) Francesco: a dieci anni di distanza dall’ultimo album in studio, ‘da’ è il nuovo disco del maestro del cantautorato italiano in uscita domani, venerdì 18 novembre 2022 per Bmg esclusivamente in formato fisico, presentato oggi a Milano alla Bocciofila Martesana. Progetto speciale, unico nel suo genere, ‘da’ è il concept album che Francescoha sempre desiderato realizzare e che ora prende finalmente vita, regalandoci a sorpresa la sua voce e, ancora una volta, un pezzo di storia. “Le ‘da’ sono una folle operazione che nasce tantissimi anni fa. Il mio manager del tempo non voleva realizzarlo e così prima d’ora non si è mai fatto. ...

Il Sole 24 ORE

Dopo lerelative a un focolaio di aviaria individuato in un allevamento di galline nella periferia della città, in strada per Castelnuovo Rangone, gli organizzatori della ...Stando alledi mercato, il Diavolo potrebbe provarsi già a gennaio con il Galatasaray che chiede una cifra attorno ai 15 milioni di euro per imbastire una trattativa. Per abbassare le ... Ucraina, ultime notizie. Mosca, non rinunceremo a territori annessi. Zelensky, su missile in Polonia ... Le moto elettriche di Verge vantano una tecnologia brevettata del motore e un premiato design; il nuovo modello Verge TS Pro, annunciato oggi, sarà la motocicletta elettrica più all'avanguardia del me ...La riforma dello sport ha, fra i suoi principi ispiratori, quello delle “pari opportunità anche nei confronti dei disabili”. Vista l’imminente entrata in vigore degli ultimi decreti attuativi, ci si d ...