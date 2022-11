Ultima speranza negata a Julian Assange | anche il parlamento Ue se ne lava le mani

Leggi su tpi

(Di giovedì 17 novembre 2022) Neileuropeo potrà più salvare. La suaera quella di poter uscire di prigione per presenziare, come suo diritto, alla cerimonia di consegna del Premio Sacharov 2022, prevista il 14 dicembre prossimo a Strasburgo. Il fondatore di Wikileaks però non ci sarà e non per un rifiuto esplicito del Regno Unito ma perché l’Eurocamera non ha nemmeno chiesto a Londra di concedere al giornalista australiano di partecipare. In una lettera co-firmatada Dominique Pradalié, presidente della Federazione internazionale dei giornalisti, ventisei europarlamentari, tra cui otto italiani di Verdi e M5S compresa la promotrice Sabrina Pignedoli, avevano chiesto all’Ufficio di Presidenza deleuropeo di agire in ...